Токио, , 21:56 — REGNUM В Токио стартовали съёмки фильма «Глаза змеи» (Snake Eyes), который представляет собой спин-офф картины «Бросок кобры» (G.I. Joe). Об этом 10 января сообщил портал Screen Rant.

Сюжете будущей картины расскажет о происхождении ниндзя-солдата по прозвищу Снейк Айз, который дал обет молчания. В фильме 2009 года эту роль исполнил актёр Рэй Парк, однако в новой картине кинокомпания Paramount заменила его на Генри Голдинга, которого зрители знают по фильмам «Безумно богатые азиаты» и «Рождество на двоих».

Напомним, в основу франшизы легли комиксы G.I. Joe, которые в свою очередь базируются на серии игрушек компании Hasbro. Стоит отметить, что фильм «Бросок кобры» при бюджете $175 млн смог собрать в США лишь $150,2 млн, при этом сумма его общемировых сборов составила $302,4 млн.

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