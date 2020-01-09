Нью-Йорк, США, , 22:19 — REGNUM Телеканал FX принял решение продлить сериал Райана Мерфи «Американская история ужасов» ещё на три сезона. Об этом 9 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1215320391515807744

Таким образом, поклонники сериала смогут смотреть его ещё на протяжении трёх лет после того, как FX покажет им десятый сезон. Отмечается, что, как и стоило ожидать от Мерфи, по поводу тем этих сезонов пока ничего не известно.

«Американская история ужасов» — это хоррор-шоу, каждый сезон которого представляет собой отдельный мини-сериал. Первый сезон FX начал показывать 5 октября 2011 года.

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