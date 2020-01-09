Лос-Анджелес, США, , 19:37 — REGNUM В сеть выложили трейлер фильма ужасов «Кукла 2: Брамс», который снимает режиссёр Уильям Брент Белл. Ролик был опубликован 8 января на YouTube-канале STX Entertainment.

Согласно синопсису, семья переезжает в гостевой дом, расположенный в одном поместье, не зная о его ужасной истории. Вскоре ребёнок находит неподалёку от особняка жуткую куклу, которой он даёт имя Брамс.

Главные роли в фильме исполнили Кэти Холмс, Ральф Айнесон и Овайн Йомэн. Премьера картины в России запланирована на 12 марта 2020 года.

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