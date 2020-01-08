Лондон, , 12:58 — REGNUM Как и предсказывали кинокритики, фильм Тодда Филлипса «Джокер» возглавил список работ, претендующих на награды Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA). Он заявлен сразу в 11 номинациях, среди которых такие престижные как «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль».

Также сразу несколько премий могут получить нашумевшая работа Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», военная драма Сэма Мендеса «1917», «Кролик Джоджо» режиссера Тайки Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

Среди зарубежных картин также выделяется блестящая работа корейского мастера Пон Чжун Хо «Паразиты», уже завоевавшая призы на международных фестивалях.

К указанным картинам в борьбе премию в категории «Лучший фильм» добавлена лента классика современного киноиндустрии Мартина Скорсезе «Ирландец»

Лучшего режиссера выберут из известного списка — Сэм Мендес, Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Пон Чжун Хо, Квентин Тарантино.

Лучшим актером, скорее всего, признают Хоакина Феникса, хотя достойную конкуренцию ему составят Леонардо ДиКаприо, Адам Драйвер, Джонатан Прайс и Тэрон Эджерон, сыгравший Элтона Джона.

В женской номинации все не очевидно — но академия признает лучшей либо Джесси Бакли («Дикая роза»), либо Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), либо Сирша Ронан («Маленькие женщины»), либо Рене Зеллвегер («Джуди»), либо Шарлиз Терон («Скандал»).

Российское кино не представлено на прими BAFTA.

Церемония награждения лауреатов состоится 2 февраля в знаменитом Альберт-холле в Лондоне.