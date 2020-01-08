Стамбул, Турция, , 11:59 — REGNUM 8 января в Международном выставочном и конгресс-центре им. Лютфи Кырдара состоится концерт «Русская мозаика», который станет заключительным событием «Перекрестного» Года культуры Россия — Турция. В различных регионах двух стран в 2019 году проходили многочисленные мероприятия, которые, как подчеркивает официальный портал Министерства культуры РФ, представили богатство и многообразие искусства двух народов. Восторженно были встречены выставки живописи, фотографий и декоративно-прикладного искусства, показы спектаклей, кинофильмов и сериалов, концерты ведущих исполнительских коллективов двух стран, а также образовательные и научные конференции и встречи.

В гала-концерте в Стамбуле примут участие ведущие российские коллективы — Русский народный хор им. М.Е. Пятницкого, Ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова, фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», финалистка телевизионного шоу «Голос» Эльмира Калимуллина, виртуоз-балалаечник Виктор Олехнович, этно-музыкант, мастер горлового пения Олена Уутай и другие.

Организатор мероприятия — компания «РОСКОНЦЕРТ».