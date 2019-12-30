Волгоград, , 14:33 — REGNUM 30 декабря на сцене театра «Царицынская опера» в Волгограде состоится премьера балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Спектакль приурочен к150-летию со дня первой постановки в Большом Театре.

По сообщению портала «Волга-Медиа», это уже пятое балетное представление в репертуаре «Царицынской оперы». Балетмейстер-постановщик театра, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Ерохина отметила, что над постановкой работала вся балетная труппа театра, а также воспитанники местных хореографических школ и студий.

Как сообщили в дирекции «Царицынской оперы», премьера «Дон Кихота» пройдет при полном аншлаге: билеты на постановку распроданы задолго до 30 декабря.