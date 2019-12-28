Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Гербовом и Пикетном залах Зимнего дворца открылась выставка «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода». На ней представлены более 400 редких фарфоровых произведений — сервизы, вазы, настольные украшения, декоративные тарелки и многое другое из коллекций АО «Императорский фарфоровый завод», Эрмитажа, Русского музея, музеев-заповедников «Павловск», «Петергоф», «Царское село» и других.

Искусствоведы обращают внимание посетителей на самый ранний экспонат — «Чашу с рельефной виноградной лозой», отмеченную личным клеймом создателя отечественного фарфора Дмитрия Ивановича Виноградова, и первый русский столовый ансамбль — сервиз императрицы Елизаветы Петровны.

Императорский фарфоровый завод был основан императрицей Елизаветой Петровной в 1744 году. Как отмечается в релизе музея, именно здесь был раскрыт китайский секрет фарфора и налажено его производство из отечественных материалов. Фарфор Императорского завода украшал резиденции царской семьи, служил важнейшим церемониям, преподносился в качестве дипломатических даров, участвовал в международных выставках.