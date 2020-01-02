Санкт-Петербург, , 08:30 — REGNUM Передача CLXV, где в гостях простывший в русской зиме историк-медиевист Дени Вийом (Denis Vuillaume), который чуть-чуть опоздал к эфиру, поскольку встретил в Петербурге французов, которые покупали куртку… А как французы могут не поговорить о жизни, сыре, революции и Наполеоне? Мы же говорим о том, что такое история и кто такие историки… Интересно всем гуманитариям.

Мансарда Иван Шилов © ИА REGNUM

«История — это наука?» Дмитрий Тёткин © ИА REGNUM

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