Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Эмили Суоллоу, исполнившая в сериале «Мандалорец» роль оружейника, рассказала в интервью о том, каково актёрам было передвигаться в броне. Об этом 26 декабрая сообщил портал Digital Spy.

Когда ей задали соответствуюющий вопрос, актриса призналась: когда она увидела результат съёмок, то «с облегчением» поняла, что актёры в доспехах выглядят лучше, чем ей казалось.

«Я надеюсь, что в какой-то момент они выпустят ролик с ляпами, потому что когда вы имеете в комнате пару мандалорцев в этой броне и шлемах, это может стать смешным!», — сказала Суоллоу.

Она пояснила, что шлемы лишают их носителей переферийного зрения, кроме того, актёры не могут смотреть вниз. Из-за этого они не могут позволить себе делать лишние движения, которые ещё и усиливаются из-за того, что внимание людей сфокусировано исключительно на доспехах.

Напомним, первый эпизод «Мандалорца» потоковый сервис Disney+ показал 12 ноября 2019 года. В соответствии со своей религией мандалорцы не могут снимать свои шлемы в присутствии посторонних, поскольку в этом случае они больше не смогут считать себя представителями своего народа.

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