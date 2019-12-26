Новосибирск, , 23:30 — REGNUM С 20 по 29 февраля в Новосибирске пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс камерных спектаклей «Один.Два.Три».

По сообщению портала Театр, в фестивале принимают участие постановки, в которых задействовано не более трех актеров. В 2019 году организационный комитет «Один.Два.Три» получил более 170 заявок, однако сама камерность определила небольшое число участников: было отобрано только восемь постановок.

Санкт-Петербургский Театр Ненормативной пластики представит в рамках фестиваля постановку Романа Кагановича «Сибирь» по пьесе Феликса Миттерера. Ярославский театр имени Волкова — работу Елизаветы Бонадрь «Пилорама плюс». Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть постановки из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска и Екатеринбурга.