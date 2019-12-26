Сеул, , 13:35 — REGNUM Фильм южнокорейских режиссеров Ли Хэ Джуна и Ким Бён Со «Пэктусан (Гора Пэкту)» (международное название «Ashfall») покажут в кинотеатрах более 80 стран мира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей медиакомпании CJ E&M.

По их словам, южнокорейская лента выйдет на экраны 90 стран мира, включая США, Францию, Германию, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Австралию, Новую Зеландию и Турцию.

Отмечается, что 20 декабря премьера фильма состоялась в США, 24 декабря — на Тайване.

В Гонконге данный фильм стартует 1 января, в Сингапуре и Малайзии — 2 января, в Индонезии — 8 января, в Таиланде — 9 января, в Австралии — 9 января, во Вьетнаме — 31 января.

Фильм «Пэктусан» повествует об извержении крупнейшего на Корейском полуострове вулкана Пэктусан и судьбе людей, оказавшихся в непростой ситуации.