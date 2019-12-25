Лос-Анджелес, США, , 23:31 — REGNUM Дочь Мартина Скорсезе выложила в сеть фото, которое касается недавних дискуссий по поводу отношения режиссёра к фильмам Marvel. Снимок был опубликован 25 декабря на Twitter-странице пользователя chris kringle quinn.

«Посмотрите во что мой папа упаковывает рождественские подарки», — написала Франческа Скорсезе. На фотографии запечатлены коробки, обёрнутые в подарочную бумагу с изображением героев комикс-вселенной Marvel.

Напомним, в октябре 2019 года Мартин Скорсезе заявил, что он не считает кинокомиксы студии Marvel кинематографом. Позже он пояснил свою позицию в развёрнутой статье, которую опубликовал в газете The New York Times.

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