Санкт-Петербург, , 19:09 — REGNUM Приводить в порядок фасад исторического Дома Бака, с которого начала отслаиваться штукатурка после недавнего ремонта, начнут только с приходом в Петербург тепла. Об этом ИА REGNUM сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных зданий Санкт-Петербурга.

Лицевой фасад Дома Бака на Кирочной улице обследовали накануне. Процесс контролировал лично директор Фонда Денис Шабуров.

«Согласно договорам, заключенным между подрядными организациями и Фондом, гарантийный ремонт осуществляется в течение 60 месяцев с момента передачи объекта в эксплуатацию», — заявили в Фонде.

Капитальный ремонт Дома Бака прошел в 2018 году, проект был согласован с комитетом по охране памятников. Работы вела компания «Мир», она включена в Реестр квалифицированных подрядных организаций Жилищного комитета и имеет лицензию Министерства культуры для выполнения работ на обьектах культурного наследия.

Однако исправить ситуацию немедленно невозможно, для этого нужно дождаться, пока температура наружного воздуха будет держаться на уровне +8 градусов.

«Работы в зимний период и при температуре наружного воздуха ниже +8 допустимы при установлении теплового контура из армированного полиэтилена, внутри которого с помощью тепловых пушек поддерживается устойчивое тепло», — уточнили в Фонде капремонта. Прошлой зимой на доме был такой тепловой контур, но леса уже разобрали, так как строительно-монтажные работы завершились.

Заметим, в ноябре жители Дома Бака создали Автономную некоммерческую организацию сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия, чтобы собирать пожертвования на реставрацию своего дома.

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