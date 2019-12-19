Воронеж, , 23:20 — REGNUM На Малой сцене Воронежского Камерного театра молодой московский режиссер Надя Кубайлат представила премьеру спектакля «A night with Charles Bukowski» («Вечер с Чарльзом Буковски»).

По сообщению портала Театр, работая с прозаическими и стихотворными сочинениями Буковски, Надя Кубайлат стремилась показать автора «таким, какой он есть, во всем многообразии его личности и характера». По мнению режиссера, невозможно играть или изображать произведения Буковски — он «настоящий сам по себе». Так как писатель сам не любил формализм, то «форма спектакля — это ее отсутствие»: чтение работ плавно переходит в интервью, однако без событий тоже на сцене тоже не обходится.

По словам Нади Кубайлат, она не боялась, что спектакль может возмутить или оттолкнуть кого-то, ведь и сам Буковски при жизни возмущал окружающих. Главное, по словам режиссера — это «выйти на диалог» с автором.