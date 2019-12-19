Лос-Анджелес, США, , 20:46 — REGNUM Кристофер Нолан опубликовал первый трейлер своего нового высокобюджетного шпионского фильма «Довод» (Tenet). Видео было выложено 19 декабря 2019 года на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

В картине снялись Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики и Аарон Тейлор-Джонсон. Трейлер даёт понять зрителям, что герой Вашингтона и другие персонажи будут пытаться предотвратить Третью мировую войну. Ожидается, что в новой картине Нолана будут использованы некие манипуляции со временем.

Премьера «Довода» в США запланирована на 17 июля 2020 года. Бюджет картины составил $225 млн.

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