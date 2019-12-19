Москва, , 11:23 — REGNUM Передача CLXIII, где в гостях уникальная певица — Марлена Мош. Вы услышите разговор об Армении, России, ежевике, шашлыках и аристократии, переводы стихов, воспоминания… А также необычное и проникновеннейшее исполнение песни на стихи классика русской поэзии… Для всех любителей музыки и этнического вокала знакомство с творчеством Марлены может стать прекрасным новогодним подарком.

Мансарда Иван Шилов © ИА REGNUM

Марлена Мош Личный архив Марлены Мош

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