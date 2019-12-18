Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM 25 декабря на сцене санкт-петербургского театра ЦЕХЪ покажут премьеру документального спектакля «Кролик P.S.» об «изнанке театрального искусства».

По сообщению портала Театр, на создание спектакля молодого режиссера Софию Капилевич вдохновил фильм Вячеслава Росса «Тупой жирный заяц» о судьбе немолодого актера провинциального ТЮЗа. С согласия Росса специально для спектакля был написан уникальный текст, в основу которого легли высказывания и монологи актеров, режиссеров, директоров, критиков и зрителей.

По словам Софьи Капилевич, собранный из реальных свидетельств и наблюдений, спектакль стремится вывести обсуждение за рамки узко профессиональных, «театральных» проблем, поднимая тему профессионализма и дилетантизма.