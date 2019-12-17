Лос-Анджелес, США, , 22:04 — REGNUM Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал третьей картиной Disney, которая смогла собрать в мировом прокате больше $1 млрд. Об этом 17 декабря сообщил портал Screen Rant.

Компания решила отпраздновать событие выпуском клипа, посвященого «глобальному феномену» «Холодного сердца». В видео представители съёмочной команды, а также актёры Идина Мензел, Кристен Белл, Джош Гад и Джонатан Грофф рассказывают, что для них значит этот анимационный проект студии Walt Disney Animation.

Ранее отметку в $1 млрд кассовых сборов преодолели такие картины, как «Зверополис» и «Холодное сердце». Премьера «Холодного сердца 2» в России состоялась 28 ноября 2019 года. Над созданием мультфильма работали режиссёры Крис Бак («Тарзан», «Лови волну!») иДженнифер Ли («Аннигилляция»).

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