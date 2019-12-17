Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM «Небольшой Драматический театр» Санкт-Петербурга (НеБДТ) представит первую в своем репертуаре постановку по пьесе Уильяма Шекспира: 30 и 31 январе на сцене театра покажут «Короля Лира» в постановке режиссера Льва Эренбурга.

По сообщению портала Театр, наполненный фарсом и гротеском, спектакль призван погрузить зрителей в непростую атмосферу Средних веков. Сам режиссер определил жанр постановки — «кровавая клоунада», которая еще раз подтвердит вечную мысль о том, что даже самые чистые побуждения могут обернуться разрушением и абсурдом, если сопряжены с жестокостью, фанатизмом и бескомпромиссностью.

В спектакле, к постановке которого готовились пять лет, выступит практически вся основная труппа театра. В главной роли предстанет актер Евгений Карпов.