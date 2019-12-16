Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM Дом Мурузи на Литейном проспекте в центре Петербурга рискует обрушиться из-за незаконных строительных работ. Об этом заявляют в петербургском филиале ВООПИиК, передает корреспондент ИА REGNUM.

На Литейном проспекте, в доме 24 (дом Мурузи) поэт Иосиф Бродский жил с родителями в коммунальной квартире с 1955 по 1972 год. Музей-квартира поэта в постоянном режиме пока не функционирует.

По словам градозащитников, в одной из квартир на последнем этаже дома № 24 по Литейному начали перепланировку, в связи с чем «трещит весь дом». С городским комитетом по охране памятников (КГИОП) работы не согласованы.

«Жители дома начали бить тревогу, когда увидели как рабочие выносят во двор балки перекрытий. За несколько дней в квартире сломали практически всё, вплоть до печных дымоходов. Соседи обращались в КГИОП, где им подтвердили, что документация на производство работ не согласована. В то время как работы продолжаются, жителям пришлось вызывать Жилищную инспекцию, МЧС и полицию», — заявляют градозащитники.

Местные жители пока успеха не достигли. Как выяснилось, проект предусматривает ещё и переустройство чердака над квартирой, который является общим имуществом дома, говорят в ВООПИиК.

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