Нижний Новгород, , 20:49 — REGNUM В нижегородском театре «Комедия» прошла церемония награждения победителей фестиваля-конкурса школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Представитель полпредства вручил награды не только победителям, но также коллективам, которые завоевали «серебро» и «бронзу» — памятные знаки и целевые гранты на новые спектакли на сумму от 100 до 200 тыс. рублей. Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также получили и победители конкурса афиш.

Никитин отметил, что регион провел в Год театра множество театральных событий.

Символ фестиваля «Театральное Приволжье» был передан представителям Удмуртии, которая будет проводить фестиваль в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативой проведения фестиваля выступил лично полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Годом театра. За звание лучшего школьного и студенческого театра ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. В постановках приняли участие более 7 тыс. молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов Поволжья. Постановки участников фестиваля посмотрели более 100 тыс. человек. Победители были выбраны путем суммирования результатов зрительского голосования и оценок экспертов в соотношении 50 на 50. В номинации «Лучший школьный театр» победу одержала образцовая театральная студия «Пауза» (Башкирия), в номинации «Лучший студенческий театр округа» победа присуждена студенческому театру «Абрикосовый сад» (Чувашия).