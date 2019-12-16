Лос-Анджелес, США, , 16:11 — REGNUM Опубликован второй трейлер предстоящего фильма «Лучший стрелок 2» (Top Gun: Maverick) с Томом Крузом в главной роли. Ролик был выложен 16 декабря на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.

Если в первом трейлере зрителям показали лишь Тома Круза и Эда Харриса, то в новом видео поклонники франшизы получили возможность увидеть других героев. Мировая премьера картины запланирована на 25 июня 2020 года.

Ранее Том Круз опубликовал на своей странице в Twitter новый постер, на котором актёр запечатлён в образе пилота Питера Митчелла по розвищу «Мэверик». Первый трейлер «лучшего стрелка 2» кинокомпания Paramount Pictures выложила в сеть 18 июля 2019 года.

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