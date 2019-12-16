Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Один из крупнейших этнографических музеев Европы претерпевает изменения в руководстве. После 20 лет работы пост директора Российского этнографического музея покинул Владимир Грусман. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

«Вместо Владимира Грусмана руководить музеем будет Юлия Купина», — сказал собеседник агенства.

Отметим, 69-летний Владимир Грусман занимал должность директора Российского этнографического музея с 1999 года. В 2018 году решением Мнкультуры РФ был переназначен на должность директора музея.

Юлия Купина — кандидат исторических наук, выпускница исторического факультета Ленинградского государственного университета 1984 года по специальности «этнография». С 2004 г. — заместитель директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН) по музейной работе.