Вена, , 20:35 — REGNUM Музей Альбертина в Вене готовит выставку работ Амадео Модильяни и Пабло Пикассо «Примитивистская революция». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Масштабная ретроспектива откроется к 100-летию со дня гибели Амадео Модильяни, 18 сентября 2020 года. Экспозиция представит художника как одного из авангардных революционеров примитивизма.

Отдельная часть выставки будет посвящена любви Модильяни к изучению примитивизма: работы Пабло Пикассо, Константина Бранкузи и Андре Дерена.

Выставка продлится до 10 января 2021 года.