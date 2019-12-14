Москва, , 20:53 — REGNUM В издательстве «Новое литературное обозрение» увидела свет новая книга писателя и публициста Якова Гордина «Моя армия. В поисках утраченной судьбы», посвященная истории его службы в советской армии. Об этом сообщает сайт издательства.

В центре документального автобиографического повествования находится история советского юноши, который на исходе 1950-х годов добровольно отправляется в армию. Молодой Гордин, воспитанный идеалами героев Ницше и Джека Лондона, в ходе военный службы проходит через тихоокеанское побережье, монгольские пустыни и таежные леса.

Яков Гордин (род. 1935) — советский и российский историк, писатель, главный редактор литературного журнала «Звезда». К числу наиболее известных сочинений относятся «Три войны Бенито Хуареса» (1985), «Лев Толстой и русская история» (1992), «Кавказская Атлантида. 300 лет войны» (2001) и другие.