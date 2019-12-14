Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Французский дизайнер Жан-Поль Готье покажет в России костюмированное представление Fashion Freak Show. Оно будет идти 31 января по 2 февраля в большом концертном зале «Октбярьский» в Санкт-Петербурге, а затем гастроли продолжатся с 6 по 24 февраля в московском Дворце молодежи. Об этом сообщает Buro 24/7.

Шоу будет представлять из себя настоящую современную театральную постановку, а актеры предстанут в самых ярких образах, созданных Готье. Премьера в России будет отличаться от мировой тем, что дизайнер добавил множество костюмов из знаковой для себя коллекции «Русский конструктивизм».

Известно, что модельер в 1986 году поразил весь мир нарядами в русском стиле. Жан-Поль Готье вспоминает это время так: «Я просто бредил этим, я рисовал много букв кириллицей, старался придать им графику в стиле конструктивизма, вдохновлялся цветом, я сделал полную мужскую и женскую коллекции в этом стиле».