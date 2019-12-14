Москва, , 08:02 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что изменения в законопроект о профилактике семейно-бытового насилия будут внесены после обработки отзывов и предложений, поступающих на сайт СФ, конкретные поправки станут известны лишь после 15 декабря, сообщает 14 декабря ТАСС.

По состоянию на вечер 13 декабря, на сайте СФ под проектом закона о профилактике домашнего насилия было оставлено около 10 500 комментариев. Срок приёма отзывов истекает 15 декабря.

Святенко, входящая в рабочую группу по разработке закона, заявила, что изменения законопроекта «однозначно будут», но после обработки всех отзывов, которые продолжают поступать. Она сообщила, что до 16 декабря никто не сможет дать точный ответ, какие аспекты проекта вызвали наибольший интерес граждан.

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» был опубликован на сайте СФ для общественного обсуждения. Он вводит в случае принятия защитные предписания, предположительно ограждающие жертву домашнего насилия, а также предполагает введение некоторых неоднозначных правовых норм, вызвавших широкий резонанс в обществе.

Ранее ИА REGNUM провело прямую трансляцию обсуждения законопроекта:

Прямая трансляция: Открытое совещание по законопроекту о семейном насилии

Читайте ранее в этом сюжете: Насилие в семье или насилие над семьей?