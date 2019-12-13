Москва, , 15:53 — REGNUM Визовые центры нескольких стран зоны шенгена поделились, до какого момента необходимо успеть подать на оформление документов, чтобы получить их до Нового года, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Так, сотрудники визового центра Латвии на сайте указали, что «последний день подачи документов для оформления визы в Латвию — 17.12.2019»; в Литву — 19 декабря. Тем, кто желает отправиться в Венгрию или Польшу, тоже стоит поторопиться и успеть передать все документы 18 декабря. После обозначенных дат визовые центры будут выполнять только выдачу паспортов.

Добавим, что большинство визовых центров уходят на каникулы, и если опоздать, можно отдалить момент получения шенгена до 9 января и позже.