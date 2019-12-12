Лондон, , 23:07 — REGNUM В Лондонском Вест-Энде с успехом проходит новая постановка мюзикла «Король лев» по мотивам одноименного мультфильма студии «Дисней» 1994 года.

По сообщению портала «Londontheatre», в новом сезоне на главную роль (лев Симба) был приглашен новозеландец Николас Афоа, который ранее выступал в австралийской постановке популярного мюзикла. Посетители театра «Лицеум» в Лондоне могут насладиться отличной хореографией, знаменитыми песнями Элтона Джона, Тима Райса и Ханса Циммера каждые уикенд.

Особую притягательность постановке придают яркие костюмы и декорации, изображающие долины Серенгети. Кроме того, описывая новый вариант мюзикла, британский портал «Londontheatre» особенно подчеркивает «креативный» подход американского режиссера Джули Тэймор.