Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM Стало известно, роль какого именно персонажа может исполнить британский актёр Идрис Эльба в предстоящем кинокомиксе «Отряд самоубийц» Дэвида Ганна. Об этом 12 декабря сообщил портал Screen Rant.

Инсайдеры сообщили, что, похоже, Эльба сыграет Виджиланте (Vigilante) — героя, который одновременно с совершением подвигов занимается адвокатской практикой (его часто сравнивают с Сорвиголовой из вселенной Marvel).

Издание отмечает, что к этой информации стоит подойти с долей скепсиса, поскольку до этого СМИ сообщили, что Идрис Эльба исполнит роль Бронзового Тигра.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в фильме «Отряд самоубийц» могут появиться две независимые команды. До этого Джеймс Ганн опубликовал список актёров, участвующих в проекте фильма и фанаты были удивлены количеством задействованных персонажей.

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