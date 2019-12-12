Пекин, , 07:11 — REGNUM Фильм «Назад к молодости», основанный на истории трех поколений людей, усердно занимающихся озеленением национального заповедника Сайханьба, собрал в китайском прокате почти 1,6 млн юаней (около $227 тыс.) в первый день показа, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

В фильме говорится о группе людей, посвятивших свою жизнь озеленению и защите лесов в заповеднике Сайханьба — обширного, созданного человеком леса площадью около 93 тыс. га в провинции Хэбэй на севере Китая, в 400 км от Пекина. Ими движет идея «обратить пустыню в оазис».

Производственная команда фильма снимала пустыни и прерии северного Китая, пытаясь реконструировать реальные исторические сцены.

«Мы надеемся, что фильм поможет передать дух Сайханьба от поколения к поколению», — заявил сценарист фильма Тянь Юньчжан.

Сайханьба стал важным экологическим щитом Пекина и Тяньцзиня, критически важным фильтром воздуха и воды в районе Пекин-Тяньцзинь. В 2017 году Сообщество озеленения Сайханьба выиграло награду «Чемпионов Земли» ООН за выдающийся вклад в восстановление погибших ландшафтов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аббатство Даунтон» готовится к выходу на большие экраны Поднебесной