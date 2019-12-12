Москва, 12 декабря 2019, 04:40 — REGNUM Пригласить курсантов из стран ближнего зарубежья (в том числе Украины и Прибалтики) играть в армейский КВН предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом министр сказал во время финала армейского КВН.
Также, министр обороны добавил, что не следует забывать Прибалтику и Израиль.
Особо отличившихся игроков команд КВН из Краснодара и Казахстана Сергей Шойгу наградил часами и фуражкой.
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