Москва, , 04:40 — REGNUM Пригласить курсантов из стран ближнего зарубежья (в том числе Украины и Прибалтики) играть в армейский КВН предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом министр сказал во время финала армейского КВН.

«Если капитаны команд сегодня на этой сцене подпишут перчатки и отправят их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины», — сказал Шойгу.

Также, министр обороны добавил, что не следует забывать Прибалтику и Израиль.

Особо отличившихся игроков команд КВН из Краснодара и Казахстана Сергей Шойгу наградил часами и фуражкой.

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