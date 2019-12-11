Москва, , 23:11 — REGNUM Любимый многими поколениями литературно-художественный журнал для детей «Мурзилка» наградил победителей и призеров премии имени Юрия Иосифовича Коваля. Об этом сообщает Литературная газета.

Награда достается художникам, писателям и деятелям культуры, которые смогли создать самые интересные произведения для юных читателей. В этом году премии удостоились: художник Максим МитрофановАленаая библиотекой в Москве Алена Ермолаева, писатели Сергей Георгиев и Станислав Востоков.

Данная премия существует уже более 10 лет. Среди победителей и призеров были представлены такие известные художники как Наталья Салиенко и Виктор Чижиков, писатели Марина Москвина и Андрей Усачев.