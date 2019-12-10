Санья, Китай, , 16:23 — REGNUM В городе Санья в Китае завершил работу Форум российско-китайского сотрудничества в сфере кинематографа. По итогам переговоров директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Ольга Любимова заявила о том, что китайские кинематографисты смогут первыми из иностранцев восполнить расходы на съёмки кино в России. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Ольга Любимова напомнила о появлении в этом году в России системы рибейтов, что может помочь китайским кинематографистам реализовать их самые невероятные и талантливые замысты.

Напомним, что теперь в России иностранные кинокомпании смогут получать субсидии из федерального бюджета. Правила предоставления рибейтов для организаций кинематографии, оказывающим услуги или выполняющим работы, связанные с производством иностранными производителями аудиовизуальной продукции, утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.