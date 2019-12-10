Москва, , 15:31 — REGNUM 10 декабря МХАТ имени М. Горького представит широкой публике спектакль — музыкальный вечер «Коллайдер счастья», посвященный выдающемуся советскому композитору Исааку Дунаевскому. Он приурочен к к 120-летию со дня рождения маэстро. По сути, это будет творческий набросок готовящейся драматургом Дмитрием Минченком и труппой театра постановки «Красный Моцарт».

Как отмечается в релизе на сайте театра, в концерте примут участие композитор Максим Дунаевский, артист Сергей Шакуров, актеры московских театров.

Как рассказал ТАСС ведущий вечера Дмитрий Минченок, это будет спектакль смешанных жанров и стилей — детектив, история любви, опера, стендап-драма. Большая часть все же будет посвящена музыкальному наследию гениального композитора, меньшая — непростым коллизиям его судьбы.