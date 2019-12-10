Нью-Йорк, США, , 12:44 — REGNUM На YouTube-канале компании Netflix 9 декабря вышел новый трейлер предстоящего сериала «Ведьмак». Авторы проекта посвятили ролик одной из главных героинь проекта — принцессе Цирилле (Цири).

О своей героине в ролике рассказывает актриса Фрейя Аллан. Цири — принцесса, оказавшаяся в самом центре политического переворота. Теперь ей нужно найти свою «судьбу», ведьмака Геральта.

Напомним, премьера первого эпизода сериала «Ведьмак» состоится 20 декабря 2019 года. Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

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