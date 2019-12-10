Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM 10 декабря в известной петербургской галерее «Мансарда Художников» открывается выставка живописных работ Олега Бородина «Пробуждение природы».

Как отмечается в релизе, главная тема картин Бородина — это изменчивость российской природы. Его пейзажи завораживают переменами настроения и колористичностью казалось бы обыденных видовых образов, таких как рассветная речка и утренний туман, закатное небо и черничные облака.

Олег Бородин — белорусский художник, живущий в Могилёве. Как подчеркивают организаторы, он любит ранее утро за тишину, спокойствие и нежный изменчивый свет, поэтому и назвал свою выставку «Пробуждение природы».