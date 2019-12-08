Лос-Гатос, США, , 10:14 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что премьера третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» состоится 24 января 2020 года. Мистическая драма рассказывает историю юной ведьмы Сабрины, которая ищет свое место в этом мире, разрываемая противоречиями между своим сверхъестественным и мирским началами. Попутно ей приходится противостоять злым силам, прячущимся в тени.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кирнан Шипка, известная по «Безумцы», «Вражда», «Герои», «Дефективный детектив» и «Носители», Люси Дэвис, знакомая зрителям по картинам «Зомби по имени Шон», «Николас Никлби», «Книжный магазин Блэка» и «Студия 60 на Сансет Стрип», Чэнс Пердомо, снявшийся в «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы» и «Чисто английские убийства», Мишель Гомес, сыгравшая в «Зеленое крыло», «Непутевая учеба» и «На грани», и Росс Линч.

В качестве шоураннеров выступили Роберт Агирре-Сакаса, работавший над сериалами «Лузеры» и «В поиске», и Донна Торленд. Команду исполнительных продюсеров возглавили Грег Берланти, участвовавший в создании картин «Жизнь, как она есть», «С любовью, Саймон», «Любовь вдовца» и «Братья и сестры», и Мэттью Бэрри, благодаря которому свет увидел сериал «Банан». Режиссерами стали Роб Шейденгланц, Алекс Пиллаи и Мэгги Кили.