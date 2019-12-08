Москва, , 10:09 — REGNUM В галерее «Нагорная» Объединения «Выставочные залы Москвы» проходит выставка «Природа бинарности». В проекте принимают участие работы 80 молодых российских художников. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

«Природа бинарности» — общее название серии выставок более 80 авторов из разных уголков страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства. Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России, который дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе.

По итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 250 работ, которые представлены публике в Москве на 5 площадках Объединения. В галерее «Нагорная» будут представлены работы молодых авторов сразу пяти мастерских — живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство.