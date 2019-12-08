Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что состоялась премьера сериала «Секс в другом городе: Поколение Q». Картина раскрывает сущность женских переживаний и чувств через историю жизни трех подруг, стремящихся обнаружить источник женского счастья в нашем запутанном мире, полном интриг и коварства.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Мария-Льюис Райан, работавшая над «6 шариков» и «Четырехликий лжец». Команду исполнительных продюсеров возглавили Кристен Кампо, участвовавшая в создании картин «Убийство», «Хорошие парни», «Код 100» и «Видеть», и Эллис Озарски, благодаря которой свет увидел сериал «Мамаша». Режиссерами стали Сара Пиа Андерсон, Стеф Грин и Эллисон Лидди.

Главные роли исполнили Дженнифер Биллз, известная по «Четыре комнаты», «В супе», «Танец-вспышка», «Шахматистка» и «Книга Илая», Лейша Хейли, знакомая зрителям по картинам «Сверхъестественное», «Силиконовая долина», «Анатомия страсти» и «C.S.I. Место преступления», Арьен Мэнди, снявшаяся в «Морская полиция: Спецотдел» и «Гавайи 5.0», Кэтрин Меннинг, сыгравшая в «Линкольн для адвоката», «Все путем» и «Горечь любви», и Сепиде Моафи.