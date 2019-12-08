Москва, , 07:36 — REGNUM Российский певец Николай Басков вступился за свою украинскую коллегу по цеху Софию Ротару, назвав её «заложницей обстоятельств» и попросив подумать о её здоровье, сообщает super.ru.

В Москве началась «Песня года», и главной темой стал недавний скандал с Софией Ротару. За артистку вступился Басков, заявив, что она — человек, который «всегда был вне политики», и назвал певицу «заложницей обстоятельств».

«Она была просто подавлена», — сказал Николай.

«Травля» 72-летней народной артистки СССР началась после того, как она решила выступить на «Песне года» в Москве. Ранее сестра Ротару, Лилия Хлябич, рассказывала журналистам, что её известная родственница оказывает финансовую помощь так называемой АТО. Ситуация получила резонанс в Сети, на неё отреагировали в Совете Федерации России. Главный символ «Песни года» — Ангелина Вовк — призвала бойкотировать выступления Ротару.

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