Антверпен, Бельгия, , 19:36 — REGNUM 12 декабря российская художница Юлдус Бахтиозина представит инсталляцию «Miss Future — 未來小姐» в пространстве SEEN в Антверпене. Об этом сообщает официальная страница события в Facebook.

Как отмечают искусствоведы, «Мисс Будущее» — центральная концепция выставки — наблюдает за современным миром как пресс-секретарь быстро изменяющегося общества. Она является прообразом будущего — созданная, собранная, копированная версия человека.

SEEN — это проект бельгийского куратора Джоанны Де Вос. В одном из залов экспозиции представляется работа художника, которая никогда не ранее не экспонировалась.