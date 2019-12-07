Москва, , 14:51 — REGNUM 18 декабря в залах Российской академии художеств открывается выставка произведений заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Александра Ильича Мичри «Восток есть Восток». Об этом сообщает официальный сайт РАХ.

Мичри предстает перед зрителем как художник-путешественник, очарованный Востоком — на его полотнах запечатлены разнообразные природные и городские виды Израиля, Туниса, Египта, Иордании и стран Средней Азии. Экспозицию составят около 50 произведений художника, созданные им за долгие годы творчества.

Как отмечаю искусствоведы, художник с равной увлеченностью и профессионализмом работает в разных жанрах живописи, пишет портреты современников, жанровые сцены, метафорические картины. Однако тема Востока, с которой начался самостоятельный путь художника, остается одной из главных в его творчестве.

Выставка продлится до 8 января 2020 года.