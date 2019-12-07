Нью-Йорк, США, , 13:57 — REGNUM В Нью-Йорке открылась Неделя российского кино. Американские зрители смогут увидеть восемнадцать работ российских режиссеров, созданные в последние годы. Фильмом открытия организаторы выбрали комедийную драму режиссера Анны Пармас «Давай разведемся».

В программе смотра также ленты «Бык» Бориса Акопова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Текст» Клима Шипенко, «Ленин» Владимира Хотиненко, «Элефант» Сергея Красовского и другие.

Представлять свои работы вызвались сами режиссеры и актеры, среди которых Александр Петров, Борис Акопов, Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Алексей Гуськов, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин и другие.

Фестиваль будет проходить в Школе визуальных искусств на Манхэттене, в Линкольн-центре и Симфони Спейс на Бродвее .