Москва, , 11:11 — REGNUM 9 декабря, в заключительный день работы ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction21, проектная группа «8 линий» проведет презентацию «Энциклопедии российского уличного искусства». Об этом сообщает официальный сайт ярмарки.

«Энциклопедия российского уличного искусства» — издание, впервые объединившее биографические статьи об уличных художниках, авторскую хронологию уличного искусства и глоссарий основных терминов, относящихся к граффити и стрит-арту. Это первое фундаментальное издание о российском уличном искусстве в русскоязычном поле, выпущенное в энциклопедическом формате.

Основной раздел энциклопедии содержит биографические статьи о 187 российских художниках с бэкграундом в граффити и уличном искусстве. Над энциклопедией работала редколлегия под руководством АРТМОССФЕРЫ, книга выпущена при поддержке благотворительного фонда «ОМК-участие», продюсеры издания — проектная группа «8 линий».