Вашингтон, 7 декабря 2019, 08:32 — REGNUM Американский журнал Forbes обнародовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Первое место в этой рейтинге заняла американская исполнительница Тейлор Свифт. По данным журнала, в 2019 году он заработала $185 млн. Этому способствовала новая сделка с лейблом, а также многочисленные рекламные контракты и финальная часть ее гастрольного тура.
Второе место досталось рэперу Канье Уэсту. Он заработал $150 млн.
На третьем месте — британский исполнитель Эд Ширан, заработавший $110 млн