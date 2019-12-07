Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Американский журнал Forbes обнародовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.

Первое место в этой рейтинге заняла американская исполнительница Тейлор Свифт. По данным журнала, в 2019 году он заработала $185 млн. Этому способствовала новая сделка с лейблом, а также многочисленные рекламные контракты и финальная часть ее гастрольного тура.

Второе место досталось рэперу Канье Уэсту. Он заработал $150 млн.

На третьем месте — британский исполнитель Эд Ширан, заработавший $110 млн