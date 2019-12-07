Ташкент, , 01:05 — REGNUM Киногородок Cinema City Sollywood стоимостью 45 милллионов долларов построят в местности Аксай Нурабадского района Самаркандской области Узбекистана, сообщает Газета. уз со ссылкой на сообщение районной администрации.

«Объект построят американская Daha USA Group и китайская Yiwu Compass Trading. Соглашение подписано хокимиятом (администрацией) Нурабадского района на I международном инвестиционном форуме 22−23 ноября», говорится в сообщении.

Территория киногородка площадью 160 гектаров, включит в себя парк, центральный бульвар, рестораны и кафе, фруктовые и тропические сады, оранжерею с живыми бабочками, а также аквапарк, аттракционы, площадка для парапланеристов и другое.

«Вся инфраструктура развлечений и отдыха в Sollywood является лишь сопутствующей и вспомогательной. Главной целью создания этого места мы видим развитие киноиндустрии в Узбекистане», сообщает пресс-служба районного центра.

Для этих целей, отмечается в сообщении, на территории будут возведены открытые и закрытые съемочные площадки, здания киношколы и кинозалы — летний и зимний. Также, на территории, в специально возведенном общежитии будут жить студенты, а в домиках получше-приглашенные преподаватели.

«Это позволит запустить активный процесс обучения будущих кинематографистов с максимальным погружением в производство», говорится в сообщении