Нью-Йорк, США, , 22:27 — REGNUM Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс организовала необычную рекламную кампанию бренда Serena. Об этом сообщает The Blueprint.

Спортсменка решила периодически снимать ролики, в которых она будет давать советы, касающиеся моды и принятия себя любимого. В одном из видео Cерена рассказала о своих любимых вещах и новой коллекции и дала совет насчет выбора подарков друзьям и родственникам.

Последний показа марки Serena прошел на престижной Недели моды в Нью-Йорке. А создательница компании поделилась своей глобальной целью: «Я хочу, чтобы женщины чувствовали, что могут достичь чего угодно. Являются ли они мамой, предпринимателем или бегают по теннисному корту».