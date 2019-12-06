Сиэтл, США, , 20:08 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Историческая драма погружает зрителя в Нью-Йорк 1958 года и рассказывает историю примерной домохозяйки, которая однажды внезапно обнаруживает в себе талант к публичным выступлениям.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница двух премий «Золотой Глобус» Рейчел Броснахэн, известная по «Манхэттен», «Карточный домик», «Анатомия страсти», «Что знает Оливия» и «Перемены в воздухе», Майкл Зеген, знакомый зрителям по картинам «Милая Фрэнсис», «Бруклин», «Ходячие мертвецы» и «Клан Сопрано», Марин Хинкль, снявшаяся в «Пути и путы» и «Радиоволна», лауреат премии «Золотой Глобус» Тони Шэлуб, сыгравшая в «1408», «В поисках галактики» и «Люди в черном», и Алекс Борштейн.

В качестве шоураннера выступила Эми Палладино, работавшие над сериалами «Девочки Гилмор», «Возвращение Иезавель Джеймс», «Дом, в котором все вверх дном» и «Салон Вероники». Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэниел Палладино, участвовавший в создании картин «Дэвис учит жить», «Поднятая рука», «Кто здесь Босс?» и «Чирс». Режиссером стал Скотт Эллис.