Москва, , 20:04 — REGNUM Исследовательский проект датского коллектива Wooloo запустит сервис Human Hotel, объединяющий художников, ученых, активистов и визионеров для поиска жилья в Москве. Об этом сообщает официальный сайт музея «Гараж».

В рамках проекта в Москве коллектив встретится с местными экологическими и культурными организациями и экспертами, а затем на основе специально разработанного алгоритма создаст местное сообщество Human Hotel — платформу для будущих путешествий, встреч и коопераций с единомышленниками как локально, так и глобально.

Так сервис привлекает художников к работе над проблемами экологии. Со временем самообучающийся алгоритм Human Hotel будет адаптировать и уточнять модели поведения тысяч «экологически ответственных» путешественников.